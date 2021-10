Le aperture dei quotidiani inglesi di oggi: “Guardiola mette Sterling davanti ad un bivio” (Di sabato 16 ottobre 2021) Nei quotidiani inglesi di oggi molto spazio viene dedicato alle parole di Guardiola in risposta alle recenti dichiarazioni di Sterling: “O accetta la situazione o va via”. Molto presente anche Klopp e le sue dichiarazioni polemiche rilasciate in conferenza stampa sull’acquisizione del Newcastle: “È il terzo club che appartiene a uno Stato e appartiene alla famiglia più ricca del Pianeta”. FOTO: Prima pagina The Guardian L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Neidimolto spazio viene dedicato alle parole diin risposta alle recenti dichiarazioni di: “O accetta la situazione o va via”. Molto presente anche Klopp e le sue dichiarazioni polemiche rilasciate in conferenza stampa sull’acquisizione del Newcastle: “È il terzo club che appartiene a uno Stato e appartiene alla famiglia più ricca del Pianeta”. FOTO: Prima pagina The Guardian L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

