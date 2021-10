Lazio-Inter, nervi tesi in campo: il gol di Felipe Anderson infiamma gli animi (Di sabato 16 ottobre 2021) Il finale di Lazio-Inter si fa incandescente con le proteste dei nerazzurri per il gol di Felipe Anderson. Fioccano le ammonizioni Un big match dove gli animi si infiammano quello… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 16 ottobre 2021) Il finale disi fa incandescente con le proteste dei nerazzurri per il gol di. Fioccano le ammonizioni Un big match dove glisino quello… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - Inter : ?? | MATCH #LazioInter, dove vederla in tv ?? - Inter : ?? | PAREGGIO 64’- Immobile segna su rigore per la Lazio #LazioInter 1?-1? #FORZAINTER ???? - NM_Magnus : RT @vendesiverdi: Lazio squadra totalmente nosense: passa dall’essere umiliata a Bologna al vincere in rimonta contro l’Inter - domgiova : #LazioInter mi sa che questa partita da inizio alla decadenza dell'inter, c'e' stato un un'aiutino con il rigore… -