La nostra idea di libertà regola i rapporti fra uomini | non con il virus

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 ottobre 2021) Quando sento parlare di, ne ascolto certe furoreggianti rivendicazioni, in particolare in riferimento al covid, mi viene in mente Ágnes Heller, grande storica e filosofa ungherese. Aveva quindici anni il giorno dell’agosto 1944 in cui i nazisti entrarono a Budapest e bastò il suono ritmico dei tacchi della Wehrmacht a demolire ogni sua prospettiva di. La famiglia di Heller era ebrea e tuttavia il pericolo dell’arresto, della deportazione e della morte non bastò ad annullare non dico un’intima di, ma una pratica dirompente: il meraviglioso padre di Ágnes la esortò a vivere come prima, a uscire per la strade, ad avere cura dellapiù della sicurezza perché chi sovrappone la sicurezza allaè già uno schiavo. Il padre di Ágnes morì ad Auschwitz, ...