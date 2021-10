La caccia ai ghiri e il potere della ' ndrangheta

(Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - Avevano una grande coltivazione di marijuana, circa 730 piante, ma anche diversivivi in gabbia e soprattutto 235surgelati in freezer, destinati verosimilmente alla vendita o al consumo. A Delianuova, nel Reggino, i Carabinieri hanno arrestato tre persone per produzione di sostanze stupefacenti e uccisione o cattura di specie animali protette, dopo le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall'Autorità Giudiziaria. Nello specifico, risale ad alcune settimane fa il ritrovamento da parte dei militariStazione di Delianuova e dello Squadronetori "Calabria" di una piantagione di marijuana di circa 730 piante in un terreno comunale, in seguito al quale sono poi state avviate le indagini che hanno permesso di individuare i tre responsabili coinvolti nella produzione. La sorpresa ...

