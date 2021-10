Gf vip, Gianmaria Antinolfi affonda l’ex Soleil Sorge: “La cosa più brutta” (Di sabato 16 ottobre 2021) Continua a tenere banco la querelle esplosa Grande Fratello Vip tra Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, a causa dell’imprenditore campano che si lascia scappare delle durissime parole sulla Sorge. L’occasione è uno sfogo inaspettato seguito allo scontro nel reality con l’influencer, dove lei si è detta certa che almeno uno tra lui e Sophie stia fingendo un flirt nella Casa per mera strategia di marketing. E nel lasciarsi andare, Gianmaria ci va giù pesante sulla Sorge, lasciando intendere di non voler avere più nulla a che fare con lei, fino ad arrivare a definirla “la cosa più brutta” nel reality. Gf vip, Gianmaria Antinolfi prende una posizione tra Soleil ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 ottobre 2021) Continua a tenere banco la querelle esplosa Grande Fratello Vip trae Sophie Codegoni, a causa dell’imprenditore campano che si lascia scappare delle durissime parole sulla. L’occasione è uno sfogo inaspettato seguito allo scontro nel reality con l’influencer, dove lei si è detta certa che almeno uno tra lui e Sophie stia fingendo un flirt nella Casa per mera strategia di marketing. E nel lasciarsi andare,ci va giù pesante sulla, lasciando intendere di non voler avere più nulla a che fare con lei, fino ad arrivare a definirla “lapiù” nel reality. Gf vip,prende una posizione tra...

