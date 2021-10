Francesco Chiofalo vuole sposarsi e avere un figlio con Drusilla (Di sabato 16 ottobre 2021) Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono fidanzati solo pochi mesi fa e anche se all’inizio l’ex volto di Temptation Island voleva essere cauto ormai i due sono davvero innamorati. Le cose tra loro vanno così bene che l’uomo ha rivelato di essere pronto a fare il grande passo. Proposta in arrivo? Drusilla Gucci ha conosciuto Francesco Chiofalo dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi, programma in cui si è fatta molto amore dal pubblico. In breve tempo i due si sono innamorati e, dopo che alcune indiscrezioni parlavano di un possibile flirt tra loro, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto. Francesco e Drusilla sono apparsi a diversi eventi pubblici, come in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Vista la loro affinità e la ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 16 ottobre 2021)Gucci si sono fidanzati solo pochi mesi fa e anche se all’inizio l’ex volto di Temptation Island voleva essere cauto ormai i due sono davvero innamorati. Le cose tra loro vanno così bene che l’uomo ha rivelato di essere pronto a fare il grande passo. Proposta in arrivo?Gucci ha conosciutodopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi, programma in cui si è fatta molto amore dal pubblico. In breve tempo i due si sono innamorati e, dopo che alcune indiscrezioni parlavano di un possibile flirt tra loro, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto.sono apparsi a diversi eventi pubblici, come in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Vista la loro affinità e la ...

