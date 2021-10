Federico Lauri a Ballando del 16 ottobre 2021 (video e gallery) (Di sabato 16 ottobre 2021) La prima puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 16 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal parrucchiere dei vip Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, e dal volto storico del programma Anastasia Kuzmina. La coppia ha ballato un Cha Cha Cha sulle note del celebre brano Mi Vendo, di Renato Zero. Federico Lauri: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Giudizio mediocre sul ballo, ma buono sulla presenza scenica. Si vede che Federico ama stare sul palco. Il voto totale della coppia è ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 16 ottobre 2021) La prima puntata dicon le Stelledi stasera, 16, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal parrucchiere dei vip, in arteFashion Style, e dal volto storico del programma Anastasia Kuzmina. La coppia ha ballato un Cha Cha Cha sulle note del celebre brano Mi Vendo, di Renato Zero.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Giudizio mediocre sul ballo, ma buono sulla presenza scenica. Si vede cheama stare sul palco. Il voto totale della coppia è ...

Advertising

bunko_el : RT @adeleblabla95: Io e @IlSentenziatore abbiamo trovato il chad come nuovo figuro, Federico Lauri, parrucchiere campano. - il_tweetatore : La Lucarelli asfaltata da Federico Lauri momento top della prima puntata di #BallandoConLeStelle - adeleblabla95 : Io e @IlSentenziatore abbiamo trovato il chad come nuovo figuro, Federico Lauri, parrucchiere campano. - giampiero661MJ : RT @tw_fyvry: E Anastasia Kuzmina la butta già in caciara per i voti a Federico Lauri... #Ballandoconlestelle - adeleblabla95 : @IlSentenziatore @dreamombra federico lauri -