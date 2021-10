Enduro, Verona iridato nella E1. Trionfi per Garcia (E2) e Freeman (E3) (Di sabato 16 ottobre 2021) Il 22enne pilota vicentino Andrea Verona (GASGAS), ha fatto suo oggi a Langeac nel GP di Francia, sesta e ultima prova del Mondiale EnduroGP, il suo secondo titolo iridato consecutivo nella classe E1 ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 ottobre 2021) Il 22enne pilota vicentino Andrea(GASGAS), ha fatto suo oggi a Langeac nel GP di Francia, sesta e ultima prova del MondialeGP, il suo secondo titoloconsecutivoclasse E1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Enduro Verona Enduro, Verona iridato nella E1. Trionfi per Garcia (E2) e Freeman (E3) Josep Garcia in azione con la sua KTM E2, Garcia campione ? Insieme a Verona oggi si è laureato iridato della E2 anche lo spagnolo Josep Garcia (KTM) al termine di una gara combattutissima con l'...

Assoluti d'Italia di Enduro, a Maniago comanda Freeman Brad Freeman (Beta) conquista il round finale degli Assoluti d'Italia di enduro, con una doppia vittoria nelle gare organizzate da Moto Club Fanna, andate in scena sabato 25 ...vicentino Andrea Verona (...

Enduro, Verona iridato nella E1. Trionfi per Garcia (E2) e Freeman (E3) La Gazzetta dello Sport EnduroGP 21. Portogallo. Doppietta Josep Garcia, KTM Lo spagnolo di KTM “abbatte” un sempre formidabile Freeman, Domenica per un soffio. Verona, GasGas, doppietta bis e podio Enduro 1 totalmente italiano. Freeman e Norrbin i più vicini ai Titoli E3 e Yo ...

Enduro in Portogallo: piloti italiani a caccia dei titoli nella penultima tappa del Mondiale I nostri rappresentanti sono in lizza per tre titoli iridati. Prima del finale in Francia, Verona, Guarneri e Bernardini si giocano le loro chance. Ma gli italiani sono in lotta anche nelle altre cate ...

