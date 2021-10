Donna scomparsa nel Catanese | il fratello si autoaccusa e fa ritrovare il cadavere

(Di sabato 16 ottobre 2021) commenta E' stato trovato nelle campagne di Nicolosi il corpo di Lucrezia Di Prima , la 37enneda venerdì a San Giovanni La Punta , nel. A indicare ai carabinieri il luogo in cui si ...

Le indagini era state avviate dai carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta e del comando provinciale di Catania dopo la denuncia didellapresentata ieri dai familiari. La ...In seguito racconta proprio della mamma durante la malattia: ' Mia mamma era unacuriosa, ... Tuttavia, dopo che è, Lunetta ha riportato in auge nella sua mente i ricordi più belli: '...E’ stata trovata ormai senza vita Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa ieri 15 ottobre a San Giovanni La Punta (Catania). A indicare ai carabinieri dove fosse il corpo è stato il fratello, che si sa ...CATANIA- È stata trovata morta Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa da 24 ore a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Ieri i familiari ne ...