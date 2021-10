Crespo | “Lautaro è un giocatore completo Lazio e Inter squadre forti ma diverse”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Hernanha rilasciato un’vista ai microfoni del Messaggero in vista del big match di oggi tra: “Sono due, ma. Una deve confermarsi e non è facile perché ha perso giocatori importanti. L’eredità di Conte pesa ancora, ma Simone è in gamba, maniacale nel lavoro, lo so. L’altra si sta ricostruendo, puntando su un’idea con dei giocatori bravi. Un bel mix. In casa nerazzurra penso chesia un, tecnico e forte fisicamente. Sono contento che sia rimasto a Milano, ha ancora dei margini di miglioramento pazzeschi”. Su Luis Alberto: “Mi ricorda un po’ Veron, se gira lui anche gli attaccanti si divertono”. FOTO: TwitterL'articolo ...

Advertising

Petereffeci : RT @10emme_: Quanto mi gasano i gol alla Crespo di Lautaro, segnale di un attaccante sempre più completo, può fare sia la prima che la seco… - mr_kubra : RT @fcin1908it: Inter, Crespo: “Lautaro completo, Barella moderno. Inzaghi? E’ maniacale, lo so” - fcin1908it : Inter, Crespo: “Lautaro completo, Barella moderno. Inzaghi? E’ maniacale, lo so” - Marco_Scarcia : RT @10emme_: Quanto mi gasano i gol alla Crespo di Lautaro, segnale di un attaccante sempre più completo, può fare sia la prima che la seco… - PaoloMazzaferro : @pisto_gol @Crespo Chi mettere domani nel fantacalcio tra immobile e lautaro? -

Ultime Notizie dalla rete : Crespo Lautaro

Doppio ex e con sufficiente tempo libero per godersi la partita in tv. Hernanora che non è più l'allenatore del San Paolo può gustarsi la sfida tra Lazio e Inter, due ...il connazionale...LAZIO Lazio, scossa Sarri: 'Ora reagite da uomini veri' L'INTERVISTA Hernan: 'Lazio, ripeti ... ComeMartinez e Correa. LAZIO (4 - 3 - 3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; ...Le parole dell'ex nerazzurro: "Scudetto? Per l'Inter di Simone sarà dura perché ci sono il Milan e il Napoli che viaggia a livelli incredibili" ...Immobile sarà uno dei protagonisti in questa gara fra Lazio e Inter, su di lui si è espresso Hernan Crespo che ha ...