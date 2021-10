Cosa ne penso dell’amore tra Boccassini e Falcone (Di sabato 16 ottobre 2021) Con l’elezione dei Sindaci, questa orrenda settimana per fortuna è passata. I “destri illiberali” e i “sinistri illiberali”, autentici energumeni intellettuali del nostro tempo, continueranno a combattersi fra loro: lasciamoli fare. Così, come analista mi sono preso una settimana di vacanza, allontanandomi dallo squallore della politica politicante. Ebbene sì, voglio occuparmi di amore! Come quello che scoppiò fra Ilda Boccassini e Giovanni Falcone? Vero? Falso? Ho recensito, come ovvio a modo mio, il libro di Ilda Boccassini La stanza numero 30 (edito Feltrinelli). Il libro non l’ho letto tutto, gli ho dedicato 30 minuti, visto che come editore sono il teorico del Libroincipit (Editoria & Amazon, Romanzo autobiografico, digitare Zafferano.news). L’ho spiluccato partendo da pagina 106 (suggerimento di un amico) e andando poi subito ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 ottobre 2021) Con l’elezione dei Sindaci, questa orrenda settimana per fortuna è passata. I “destri illiberali” e i “sinistri illiberali”, autentici energumeni intellettuali del nostro tempo, continueranno a combattersi fra loro: lasciamoli fare. Così, come analista mi sono preso una settimana di vacanza, allontanandomi dallo squallore della politica politicante. Ebbene sì, voglio occuparmi di amore! Come quello che scoppiò fra Ildae Giovanni? Vero? Falso? Ho recensito, come ovvio a modo mio, il libro di IldaLa stanza numero 30 (edito Feltrinelli). Il libro non l’ho letto tutto, gli ho dedicato 30 minuti, visto che come editore sono il teorico del Libroincipit (Editoria & Amazon, Romanzo autobiografico, digitare Zafferano.news). L’ho spiluccato partendo da pagina 106 (suggerimento di un amico) e andando poi subito ...

