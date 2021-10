Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e Morgan si incontrano dopo 10 anni: ecco cosa è accaduto tra loro (Di domenica 17 ottobre 2021) Selvaggia Lucarelli è una dei giudici di Ballando con le Stelle e ha giudicato Morgan come ballerino, ma è emerso un retroscena che la maggior parte delle persone non sa Oggi, prima puntata di Ballando con le Stelle, Morgan si è cimentato come ballerino per la prima volta con la ballerina professionista Alessandra Tripoli. Inoltre, il cantante è stato giudicato da giurata che è una vecchia conoscenza del passato: Selvaggia Lucarelli. Infatti, a fine esibizione la giudice ha detto al cantante: “dopo dieci anni parlo io?“. cosa ha voluto dire? Pochi sanno che Morgan e Selvaggia hanno avuto un flirt di pochi giorni che risale a molto ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 17 ottobre 2021)è una dei giudici dicon lee ha giudicatocome ballerino, ma è emerso un retroscena che la maggior parte delle persone non sa Oggi, prima puntata dicon lesi è cimentato come ballerino per la prima volta con la ballerina professionista Alessandra Tripoli. Inoltre, il cantante è stato giudicato da giurata che è una vecchia conoscenza del passato:. Infatti, a fine esibizione la giudice ha detto al cantante: “dieciparlo io?“.ha voluto dire? Pochi sanno chehanno avuto un flirt di pochi giorni che risale a molto ...

