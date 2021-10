Alex Belli e Soleil Sorge si piacciono? La ex tuona: “Tradirai anche Delia, lei ti piace, ne sei attratto come una calamita!” (Di sabato 16 ottobre 2021) Tra Alex Belli e Soleil Sorge c’è un’attrazione? Nella Casa del Grande Fratello Vip tra di loro c’è una Bellissima amicizia ma, secondo l’ex fidanzata Mila Suarez, potrebbe nascere altro. Alex Belli e Soleil, la ex tuona: “Tradirai anche Delia, lei ti piace!” Mila Suarez tra le pagine di DiPiù ha scritto una lettera al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 16 ottobre 2021) Trac’è un’attrazione? Nella Casa del Grande Fratello Vip tra di loro c’è unassima amicizia ma, secondo l’ex fidanzata Mila Suarez, potrebbe nascere altro., la ex: “, lei ti!” Mila Suarez tra le pagine di DiPiù ha scritto una lettera al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ca__moni : D’altronde Alex Belli è amico dello stesso tipo, che ieri sera ha chiesto in diretta il permesso ad Amedeo Goria di… - elisa_c_c : RT @QueenG80328621: “Nicola passa da una donna all’altra “ “gianma passa da una donna all’altra” e poi sperano nel cornagate di Alex belli… - blogtivvu : Alex Belli e Soleil Sorge si piacciono? La ex tuona: “Tradirai anche Delia, lei ti piace, ne sei attratto come una… - mchiaramici : RT @QueenG80328621: “Nicola passa da una donna all’altra “ “gianma passa da una donna all’altra” e poi sperano nel cornagate di Alex belli… - BennyMattia : RT @QueenG80328621: “Nicola passa da una donna all’altra “ “gianma passa da una donna all’altra” e poi sperano nel cornagate di Alex belli… -