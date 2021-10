“Agente 007, si vive solo due volte”: l’ultimo Bond di Sean Connery (Di sabato 16 ottobre 2021) Quinto film della serie ufficiale di James Bond, “Agente 007, si vive solo due volte” viene diretto nel 1967 da Lewis Gilbert. Ancora una volta ispirate ad un romanzo di Ian Fleming, questa volta le avventure dell’Agente britannico ci porteranno in una piccola isola giapponese. Si tratta dell’ultimo film in cui l’iconico 007 è interpretato da Sean Connery. Temendo che il personaggio stia assorbendo la sua carriera portandolo ad essere identificato con l’Agente segreto, l’attore decide infatti di lasciare la fortunata saga. Verrà seguito da tanti altri interpreti. Il primo sarà George Lazenby. Official Trailer di “Agente 007, si vive solo due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Quinto film della serie ufficiale di James, “007, sidue” viene diretto nel 1967 da Lewis Gilbert. Ancora una volta ispirate ad un romanzo di Ian Fleming, questa volta le avventure dell’britannico ci porteranno in una piccola isola giapponese. Si tratta delfilm in cui l’iconico 007 è interpretato da. Temendo che il personaggio stia assorbendo la sua carriera portandolo ad essere identificato con l’segreto, l’attore decide infatti di lasciare la fortunata saga. Verrà seguito da tanti altri interpreti. Il primo sarà George Lazenby. Official Trailer di “007, sidue ...

