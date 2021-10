Whirlpool Napoli | licenziamenti rinviati di 7 giorni | vertice a Roma con Giorgetti e Orlando

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Mini-proroga in vista per i 340nel sitodi, "congelati" per una settimana: l'azienda avrebbe accolto la richiesta del rinvio...

Advertising

LaBudenovka : #portualidiTrieste #GreenpassObbligatorio #Greenpassrendeliberi 3 morti sul Lavoro al giorno. 350 Lavoratori W… - sudreporter : #Napoli, operai #Whirlpool portano in 'processione' l'Ad La Morgia - Cisl_Napoli : RT @FIMCislStampa: #Whirlpool è ripreso l’incontro al @MISE_GOV sulla vertenza del sito campano della multinazionale del bianco https://t.c… - TV7Benevento : Whirlpool: Tribunale Napoli sposta udienza al 22, licenziamenti 'congelati' fino a data... -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli

Mini proroga in vista per 340 licenziamenti che in caso di mancato accordo al tavolo Mise partirebbero oggi a carico dei lavoratori dell'ex sitodi: l'azienda infatti avrebbe accolto la richiesta del rinvio dell'udienza al Tribunale dida parte dei sindacati che hanno presentato ricordo per attività antisindacale, e si ...Riprende la trattativa al Mise sulla vertenza del sitodidopo l'incontro fiume di ieri che non ha portato ad alcuna soluzione relativamente alla rioccupazione dei 340 lavoratori e alla cessione del sito campano. Oggi dunque scadono i 75 ...Napoli, 15 ott. Mini proroga in vista per 340 licenziamenti che in caso di mancato accordo al tavolo Mise partirebbero oggi a carico dei lavoratori dell'ex sito ...(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Va avanti con una serie di riunioni ristrette al Mise la trattativa sul futuro della Whirlpool. A partecipare questa mattina il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Gio ...