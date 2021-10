Uomini e donne, Maria smaschera Joele: 'Questo trono non può andare avanti' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cosa abbia spinto il tronista a fare 'il furbo' non è chiaro, certo è che il comportamento del ventenne veneziano va contro il regolamento e pertanto la conduttrice invita il ragazzo a lasciare il ... Leggi su today (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cosa abbia spinto il tronista a fare 'il furbo' non è chiaro, certo è che il comportamento del ventenne veneziano va contro il regolamento e pertanto la conduttrice invita il ragazzo a lasciare il ...

