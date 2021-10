Truffa ai danni di un imprenditore sannita | arrestato 38enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMolinara (Bn) – I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà undi origini pakistane residente in Emilia Romagna pere frode informatica. I militari avevano avviato le indagini nel settembre scorso a seguito della denuncia di unlocale, accertando che il malintenzionato era riuscito a carpire un’e-mail trasmessa dalla ditta del denunciante ad una società francese, contenente una fattura con l’indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare un pagamento di oltre quattromila euro per una fornitura di contenitori per alimenti. Ilaveva quindi sostituito il proprio codice iban nella fattura che, una volta pervenuta all’ignara azienda francese con ...