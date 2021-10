Superbonus: prezzo ponteggi oltre il 400%, Polonia (Anp), 'problema creato dallo Stato' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - L'aumento del prezzo dei ponteggi per costruire o ristrutturare gli immobili ha superato il 400%. A denunciarlo all'Adnkronos è Claudio Polonia, presidente dell'Associazione nazionale ponteggiatori che non ha difficoltà nell'indicare il principale responsabile: ''Lo Stato italiano. Le misure legate agli incentivi edilizia -spiega- andavano pianificati. Sono stati concentrati in un lasso di tempo troppo breve''. Quello che si dimentica, sottolinea, ''è che non ci sono solo gli interventi straordinari, ma anche quelli ordinari, che passano in secondo piano. E oggi ci sono imprese che a questi cittadini neanche rispondono attratte come sono dai guadagni facili legati al Superbonus''. Il risultato è che ''mentre un anno fa io montavo i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - L'aumento deldeiper costruire o ristrutturare gli immobili ha superato il. A denunciarlo all'Adnkronos è Claudio, presidente dell'Associazione nazionaleatori che non ha difficoltà nell'indicare il principale responsabile: ''Loitaliano. Le misure legate agli incentivi edilizia -spiega- andavano pianificati. Sono stati concentrati in un lasso di tempo troppo breve''. Quello che si dimentica, sottolinea, ''è che non ci sono solo gli interventi straordinari, ma anche quelli ordinari, che passano in secondo piano. E oggi ci sono imprese che a questi cittadini neanche rispondono attratte come sono dai guadagni facili legati al''. Il risultato è che ''mentre un anno fa io montavo i ...

