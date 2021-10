Storia Aperta. Come si scrive di un padre? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di quante traiettorie può comporsi, lo sguardo che un figlio posa su suo padre? Quanti echi di voci convergono, nella voce che uno scrittore trova per raccontare l’uomo che ho la generato, parlare di lui, stabilire un confronto narrativo prima ancora che psicologico. In Autobiografia di mio padre (L’orma editore, 2019) lo scrittore francese Pierre Pachet inventava l’iperbole di una voce filiale che si fa paterna, un’autobiografia traslata, per emanazione, a partire dall’empatia di uno sguardo di figlio che introietta quello paterno e lo fa proprio, così che la voce interiore del padre divenga la sua, di figlio. In Storia Aperta (Bompiani, 661 pp.) Davide Orecchio compie un’operazione altrettanto complessa. Ricostruisce la Storia di suo padre imprestandogli un nome ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di quante traiettorie può comporsi, lo sguardo che un figlio posa su suo? Quanti echi di voci convergono, nella voce che uno scrittore trova per raccontare l’uomo che ho la generato, parlare di lui, stabilire un confronto narrativo prima ancora che psicologico. In Autobiografia di mio(L’orma editore, 2019) lo scrittore francese Pierre Pachet inventava l’iperbole di una voce filiale che si fa paterna, un’autobiografia traslata, per emanazione, a partire dall’empatia di uno sguardo di figlio che introietta quello paterno e lo fa proprio, così che la voce interiore deldivenga la sua, di figlio. In(Bompiani, 661 pp.) Davide Orecchio compie un’operazione altrettanto complessa. Ricostruisce ladi suoimprestandogli un nome ...

Advertising

imusumarra : RT @shalomroma: «Il 16 ottobre è una delle pagine più terribili della storia degli ebrei di Roma. No a incomprensioni e a ambiguità» - così… - amicidiisraele : RT @shalomroma: «Il 16 ottobre è una delle pagine più terribili della storia degli ebrei di Roma. No a incomprensioni e a ambiguità» - così… - shalomroma : «Il 16 ottobre è una delle pagine più terribili della storia degli ebrei di Roma. No a incomprensioni e a ambiguità… - A5359201 : RT @GiovanniToti: 58 anni fa la tragedia del #Vajont, che causò quasi 2 mila vittime tra cui centinaia di bambini. Una delle pagine più bui… - CiaoKarol : La storia di Akiane: da bambina parlava, vedeva e dipingeva così Gesù!: Akiane è nata nel 1994 e da piccolissima ha… -