Sicurezza su lavoro: da stretta imprese non in regola a più ispettori (Di venerdì 15 ottobre 2021) Arriva una stretta sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro per fermare la "strage" che si consuma nel Paese. Il governo, già a partire dal Consiglio dei ministri di oggi, metterà in campo norme stringenti: dal potenziamento del ruolo e degli organici dell'ispettorato nazionale del lavoro ad una banca dati informatica unica (Ispettorato nazionale del lavoro-Inail-Regioni-Asl) fino a prevedere un ulteriore giro di vite sulla sospensione dell'attività per le aziende non in regola.Soddisfatti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi e il ministro del lavoro, Andrea Orlando, che avevano a lungo sollecitato. Una riunione durata circa mezz'ora in cui Draghi e ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Arriva unasullasui luoghi diper fermare la "strage" che si consuma nel Paese. Il governo, già a partire dal Consiglio dei ministri di oggi, metterà in campo norme stringenti: dal potenziamento del ruolo e degli organici dell'ispettorato nazionale delad una banca dati informatica unica (Ispettorato nazionale del-Inail-Regioni-Asl) fino a prevedere un ulteriore giro di vite sulla sospensione dell'attività per le aziende non in.Soddisfatti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi e il ministro del, Andrea Orlando, che avevano a lungo sollecitato. Una riunione durata circa mezz'ora in cui Draghi e ...

Advertising

SimoneCosimi : Non capisco. Durante l'emergenza il problema essenziale era, dopo la salute, il lavoro: fateci lavorare, i lockdown… - graziano_delrio : Siamo tornati a lavoro, scuola, in palestra, al cinema; possiamo viaggiare, fare una visita medica, incontrare gli… - Agenzia_Ansa : Incontro governo-sindacati sulla sicurezza sul lavoro. 'Abbiamo segnalato al governo' la necessità di 'un abbassame… - PippoPacco : Porca pupazzola! La benzina costa quanto le castagne e si protesta per una cosa che puoi avere gratis? Protestate p… - Aless_Miani : RT @cnel_it: oggi #14ottobre ore 14.30 presentazione del protocollo d'intesa tra CNEL e SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale su in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza lavoro La pacificazione è da perseguire ... Viterbo) che desta scandalo e aggrava ogni giudizio sull'operato della pubblica sicurezza e del ... Ichino: il rischio di una escalation eversiva c'è, ma è per il lavoro e... Qualche rischio di una ...

Psicosi generale da green pass 'Per la sicurezza sul lavoro il governo assicura un forte intervento nelle prossime ore e altre norme in provvedimenti successivi', ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra che ha dato ...

Nella bozza del decreto fisco anche sicurezza sul lavoro, 200 milioni per il Reddito Agenzia ANSA Cybersecurity, Ermes è al top Tranquilli. C'è Ermes. La start-up di cybersecurity nata al Politecnico di Torino è tra le migliori 100 del mondo. Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito da Gartner, una multinazionale statu ...

La riscossione prende tempo La decadenza dai piani di rateazione delle cartelle arriva dopo 18 rate non pagate, invece di 10. Proroga per la rottamazione e il saldo e stralcio ...

... Viterbo) che desta scandalo e aggrava ogni giudizio sull'operato della pubblicae del ... Ichino: il rischio di una escalation eversiva c'è, ma è per ile... Qualche rischio di una ...'Per lasulil governo assicura un forte intervento nelle prossime ore e altre norme in provvedimenti successivi', ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra che ha dato ...Tranquilli. C'è Ermes. La start-up di cybersecurity nata al Politecnico di Torino è tra le migliori 100 del mondo. Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito da Gartner, una multinazionale statu ...La decadenza dai piani di rateazione delle cartelle arriva dopo 18 rate non pagate, invece di 10. Proroga per la rottamazione e il saldo e stralcio ...