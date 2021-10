Shampoo per neonati, le caratteristiche che deve avere per ogni necessità (Di venerdì 15 ottobre 2021) La nascita di un primo figlio porta spesso i neogenitori a porsi domande su quale siano i prodotti dedicati all’igiene del neonato più idonei alla pelle delicata del bebè. La scelta ovviamente riguarda anche lo Shampoo da usare per il bagnetto. Scopriamo, allora, le caratteristiche che uno Shampoo deve assolutamente avere per risultare idoneo all’uso pediatrico, specialmente nel caso in cui debba essere trattata la crosta lattea nel bambino. Le caratteristiche dello Shampoo per neonati Il lavaggio dei capelli del neonato dovrebbe avvenire massimo due o tre volte alla settimana e con l’uso di uno Shampoo delicato o un bagnoschiuma con pH neutro. Un buon prodotto per la cura della cute e dei capelli del bebè deve ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) La nascita di un primo figlio porta spesso i neogenitori a porsi domande su quale siano i prodotti dedicati all’igiene del neonato più idonei alla pelle delicata del bebè. La scelta ovviamente riguarda anche loda usare per il bagnetto. Scopriamo, allora, leche unoassolutamenteper risultare idoneo all’uso pediatrico, specialmente nel caso in cui debba essere trattata la crosta lattea nel bambino. LedelloperIl lavaggio dei capelli del neonato dovrebbe avvenire massimo due o tre volte alla settimana e con l’uso di unodelicato o un bagnoschiuma con pH neutro. Un buon prodotto per la cura della cute e dei capelli del bebè...

