Santelli | Moles | ' suo ricordo indelebile'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Oggi, ad un anno dalla sua scomparsa, Joleè stata ricordata in Senato attraverso la cerimonia di presentazione del francobollo dedicatole, e ringrazio di vero cuore le sorelle di Jole che mi hanno concesso l'onore di essere lì con loro". Lo dice Giuseppe, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e sottosegretario alla presidenza del Consiglio. "Un anno fa ho perso un'amica vera, una donna meravigliosa con la quale ho condiviso 25 anni di vita politica ma anche e soprattutto 25 anni di una bellissima amicizia", aggiunge. "Si dice che il tempo non attenua il dolore ma lo trasforma in qualcosa di diverso, ed allora il sorriso di Jole, il suo sorriso, rappresentato sul francobollo, è la giusta immagine di ciò che è e sarà il nostrodi Jole: ...

