Regno Unito, deputato ucciso a coltellate in una chiesa (Di venerdì 15 ottobre 2021) LONDRA (Regno Unito) (ITALPRESS) – David Amess, 69 anni, dal 1983 deputato del partito conservatore per il distretto di Southend West nell'Essex, è stato ucciso a coltellate in una chiesa di Leigh-on-Sea. L'assalitore è un uomo di 25 anni che è stato messo in stato di fermo dalla polizia. A niente è valso l'intervento dei paramedici, Amess è deceduto mentre riceveva le prime cure del caso sul posto. Il fatto è avvenuto intorno alle 12, ora di Londra, dato che la chiamata per i soccorsi è arrivata alle 12:05. Sono ancora ignote le ragioni del folle gesto e al momento le forze dell'ordine non hanno escluso nessuna pista, tanto che l'unità antiterrorismo sta partecipando attivamente alle prime indagini.Amess aveva incontrato la persona che lo ha poi ripetutamente pugnalato per quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) LONDRA () (ITALPRESS) – David Amess, 69 anni, dal 1983del partito conservatore per il distretto di Southend West nell'Essex, è statoin unadi Leigh-on-Sea. L'assalitore è un uomo di 25 anni che è stato messo in stato di fermo dalla polizia. A niente è valso l'intervento dei paramedici, Amess è deceduto mentre riceveva le prime cure del caso sul posto. Il fatto è avvenuto intorno alle 12, ora di Londra, dato che la chiamata per i soccorsi è arrivata alle 12:05. Sono ancora ignote le ragioni del folle gesto e al momento le forze dell'ordine non hanno escluso nessuna pista, tanto che l'unità antiterrorismo sta partecipando attivamente alle prime indagini.Amess aveva incontrato la persona che lo ha poi ripetutamente pugnalato per quello che ...

