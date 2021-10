Psg-Angers, gol di Fulgini: Donnarumma non esce e viene infilato (VIDEO) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Angelo Fulgini ha portato in vantaggio l’Angers al Parco dei Principi, trafiggendo il Paris Saint-Germain e Gianluigi Donnarumma per lo 0-1. Gli ospiti hanno limitato l’onda d’urto offensiva dei padroni di casa, riuscendo a chiudere le linee di passaggio e ripartendo con qualità, come in occasione del gol menzionato. Assist perfetto di Boufal dalla destra e Fulgini rapace e lesto nel far male alla compagine favorita per il titolo, nonché primatista. Di seguito il VIDEO del gol dell’Angers, valso lo svantaggio parigino al 36?, mantenuto sino all’intervallo. Donnarumma incolpevole, considerando la conclusione ravvicinata del calciatore ospite. VIDEO GOL Fulgini SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Angeloha portato in vantaggio l’al Parco dei Principi, trafiggendo il Paris Saint-Germain e Gianluigiper lo 0-1. Gli ospiti hanno limitato l’onda d’urto offensiva dei padroni di casa, riuscendo a chiudere le linee di passaggio e ripartendo con qualità, come in occasione del gol menzionato. Assist perfetto di Boufal dalla destra erapace e lesto nel far male alla compagine favorita per il titolo, nonché primatista. Di seguito ildel gol dell’, valso lo svantaggio parigino al 36?, mantenuto sino all’intervallo.incolpevole, considerando la conclusione ravvicinata del calciatore ospite.GOLSportFace.

Advertising

APiripikkio : #PSGANGERS nel campionato francese per il psg sulla carta la squadra monstre,qualsiasi avversar in casa o trasfert… - Cobretti_80 : Il Psg sta perdendo in casa con l’Angers. - JonnyFT9 : El todopoderoso PSG, perdiendo al descanso con el Angers? I'm believe it. - futbolerosgt : ?? AL MOMENTO Angers da la sorpresa y derrota al medio tiempo al poderoso PSG ???? #Ligue1 - jooaohr : Psg perdendo pro angers wtf -