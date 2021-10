Ore 13: le proteste no Pass ci sono ma l'Italia funziona (Di venerdì 15 ottobre 2021) E la nave va. Per ora il tanto temuto venerdì 15 ottobre, con il Green Pass diventato obbligatorio per poter andare al lavoro, non ha bloccato l’Italia. I grandi porti sono aperti seppur con qualche disguido, lo stesso si può dire delle strade su cui i tir attraversano il paese da Nord a Sud e per le aziende. Certo, come prevedibile, le proteste non mancano. A partire da quelle imponenti dei porti di Trieste e e di Genova. Fino a quelle organizzate un po’ in tutte le piazze Italiane. Porto di Trieste e porto di Genova. Dal porto di Trieste già la mattina presto, il leader della protesta Green Pass Stefano Puzzer spiega all’agenzia di stampa Agi: “Non c’è nessun blocco, chi vuole lavorare lo fa”. Infatti i portuali che non aderiscono alla manifestazione raggiungono la loro postazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) E la nave va. Per ora il tanto temuto venerdì 15 ottobre, con il Greendiventato obbligatorio per poter andare al lavoro, non ha bloccato l’. I grandi portiaperti seppur con qualche disguido, lo stesso si può dire delle strade su cui i tir attraversano il paese da Nord a Sud e per le aziende. Certo, come prevedibile, lenon mancano. A partire da quelle imponenti dei porti di Trieste e e di Genova. Fino a quelle organizzate un po’ in tutte le piazzene. Porto di Trieste e porto di Genova. Dal porto di Trieste già la mattina presto, il leader della protesta GreenStefano Puzzer spiega all’agenzia di stampa Agi: “Non c’è nessun blocco, chi vuole lavorare lo fa”. Infatti i portuali che non aderiscono alla manifestazione raggiungono la loro postazione ...

andfranchini : Ore 13: le proteste no Pass ci sono ma l'Italia funziona Presidi nei porti di Trieste e Genova, cortei in diverse c… - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Ore 13: le proteste no Pass ci sono ma l'Italia funziona - HuffPostItalia : Ore 13: le proteste no Pass ci sono ma l'Italia funziona - pensivin : RT @alfonsoliguor11: @strange_days_82 Le due signore non ricordano cosa sia una battaglia dei lavoratori. Non esistono queste proteste senz… - DryburghDotCom : RT @tg2rai: Primo giorno con il #GreenPassObbligatorio sul lavoro, proteste e momenti di tensione. Code di tir a #Genova, a #Trieste manife… -