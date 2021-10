“No al Green Pass”, notte di proteste sul lungomare di Napoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) notte di proteste a Napoli per il Green Pass. Nella serata di ieri, circa 200 persone si sono riunite ed hanno sfilato in fiaccolata sul lungomare partenopeo per per poi dirigersi a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione per protestare a poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo di esibire il certificato verde in tutti i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 ottobre 2021)diper il. Nella serata di ieri, circa 200 persone si sono riunite ed hanno sfilato in fiaccolata sulpartenopeo per per poi dirigersi a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione per protestare a poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo di esibire il certificato verde in tutti i L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Je_Scotti : RT @Teresat73540673: Tutti vogliono sapere xché siamo contro al green pass, spero di essere chiara: é un certificato dittatoriale, che ti l… - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: I #NoGreenPass aggrediscono la troupe di #PiazzaPulita: “Sarete giustiziati” | VIDEO -