Meringhe salate | sorprendenti snack al parmigiano Non saprete resistere!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 ottobre 2021)sì, ma! Le avete mai provate? Sono gustosissime nuvole di, perfetto comeda presentare in tavola per un aperitivo con gli amici di sempre. Morbide e saporite, sono una vera delizia tale e quali. Oltre ai bianchi d’uovo, per la realizzazione base, dovrete aggiungere un solo ingrediente e un pizzico di sale. Ma si prestano anche a variazioni sul tema dettate dalla vostra creatività: olive tritate, granella di mandorle, nocciole o noci, pinoli, pomodorini secchi a listarelle. Se desiderate una resa più saporita e forte, sostituite il grana con il pecorino! Insomma, date sfogo alla vostra fantasia e stupirete familiari e ospiti con le vostre virtù culinarie. Cuociono in forno e sono leggerissime, oltre a rappresentare un modo alternativo per utilizzare gli albumi avanzati, magari ...