Masters 1000 Indian Wells 2021: Zverev perde una partita già vinta, Fritz in semifinale (Di sabato 16 ottobre 2021) Taylor Fritz ha sconfitto Alexander Zverev tramite il risultato di 4-6, 6-3, 7-6(3), al termine del confronto valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il tennista tedesco, favorito alla vigilia, ha amministrato diligentemente il match per buona parte di esso, non concedendo particolari possibilità all'avversario; lo statunitense, però, fautore delle dolorose eliminazioni di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, è riuscito a sprigionare la potenza caratteristica del suo tennis. Fondamentali gli scambi sulla diagonale del rovescio, indicativi circa l'andamento del match nel corso delle fasi fondamentali di esso. Zverev concreto e incisivo in occasione delle fasi calde del primo set, così come metaforicamente crollato al suolo, ...

