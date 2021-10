Manchester City, Ferran Torres out per 2-3 mesi: la conferma di Guardiola (Di venerdì 15 ottobre 2021) In casa Manchester City, Pep Guardiola ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati. Nello specifico, su tutti, ha parlato dello spagnolo Ferran Torres, infortunatosi in Nations League. Il tecnico dei Citizens in conferenza stampa ha parlato di uno stop di almeno 2-3 mesi. Buone notizie invece per Zinchenko e Gundogan, ormai pronti al rientro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) In casa, Pepha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati. Nello specifico, su tutti, ha parlato dello spagnolo, infortunatosi in Nations League. Il tecnico dei Citizens in conferenza stampa ha parlato di uno stop di almeno 2-3. Buone notizie invece per Zinchenko e Gundogan, ormai pronti al rientro. SportFace.

Advertising

ahoraonuncaespn : -¿PSG? -¿Manchester City? -?? EL NEWCASTLE DE TODA MI VIDA ?? - UtdDistrict : ?? FT: @ManUtdWomen 2-2 Manchester City - centarforward : RT @dotk32: Marco Verratti Vs Manchester City 20/21 (Away) - news24_inter : Il tecnico a sorpresa #inter #manchestercity #sterling - sportface2016 : #ManchesterCity, #FerranTorres out per 2-3 mesi: la conferma di #Guardiola -