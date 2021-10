Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Inter

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Domani alle 18.00 all’Olimpico di Roma si affronteranno, un ritorno a casa per Simone Inzaghi, neo tecnico nerazzurro. Gara valida per l’ottava giornata di Serie A 2021-22. Per Sarri solito ballottaggio Marusic-Lazzari sulla destra, con quest’ultimo leggermente favorito. Patric affiancherà Luiz Felipe al posto dello squalificato Acerbi. Immobile ha forzato il recupero e si sta allenando in gruppo da mercoledì, dovrebbe partire dal 1?, con Muriqi pronto a rilevarlo nella ripresa. Recuperato anche Zaccagni, altra arma da sfruttare a gara in corso. Inzaghi attende i sudamericani dopo gli impegni in Nazionale, ma dovrebbe confermare il tandem Lautaro-Dzeko. Correa è pronto per spezzare la gara nel secondo tempo, recuperato dopo il problema riscontrato con la sua Argentina. Continua la lotta sugli esterni che vede Dumfries e Perisic favoriti ...