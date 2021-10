Lazio, Sarri: “Questo calcio non mi appartiene più, non è più sport” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “In queste due settimane ci siamo allenati in modo ridotto, è difficile valutare la squadra adesso. I giocatori si allenano di più in Nazionale che con il club”. Forti critiche di Maurizio Sarri al calcio moderno. Il tecnico della Lazio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro l’Inter, ha commentato la situazione delle soste per gli impegni con le Nazionali: “Non è più il calcio di una volta, ma è uno show” ha detto. “Dopo Bologna mi aspetto una reazione da uomini più che da giocatori. Abbiamo fatto una partita superficiale, per Questo non mi aspetto una reazione non dai professionisti ma dagli uomini” aggiunge. Sull’importanza del match: “E’ una partita come le altre, non può essere decisiva in Questo momento della stagione. Ci sono tre punti in ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) “In queste due settimane ci siamo allenati in modo ridotto, è difficile valutare la squadra adesso. I giocatori si allenano di più in Nazionale che con il club”. Forti critiche di Maurizioalmoderno. Il tecnico della, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro l’Inter, ha commentato la situazione delle soste per gli impegni con le Nazionali: “Non è più ildi una volta, ma è uno show” ha detto. “Dopo Bologna mi aspetto una reazione da uomini più che da giocatori. Abbiamo fatto una partita superficiale, pernon mi aspetto una reazione non dai professionisti ma dagli uomini” aggiunge. Sull’importanza del match: “E’ una partita come le altre, non può essere decisiva inmomento della stagione. Ci sono tre punti in ...

