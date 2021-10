La farmacista: «I No vax in coda per i tamponi vogliono abbonamenti e sconti, hanno aggredito un’infermiera» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rossella Danise lavora alla Farmacia Internazionale di piazza Barberini. E oggi parla in un’intervista a Repubblica di cosa sta succedendo nel suo esercizio alla vigilia dell’introduzione del Green pass obbligatorio sul lavoro. Mostrando decine e decine di appuntamenti già fissati per il test del tampone. Sono quelli dei No vax che devono farli per andare a lavorare: «E tutti vorrebbero farli alle 8 del mattino, prima di andare al lavoro, sarà impossibile soddisfare tutte le richieste», dice. Il ritmo dei test è impressionante: «Generalmente ne facciamo 100 al giorno, ma nelle ultime 24 ore abbiamo raddoppiato. Il telefono squilla solo per quello, è un continuo, e sarà sempre peggio, dato che tutti prenotano per più tamponi, così da assicurarseli ogni due giorni. Ormai non è più un servizio al cittadino, ci trattano come bestie, si arrabbiano se spieghiamo che non è ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rossella Danise lavora alla Farmacia Internazionale di piazza Barberini. E oggi parla in un’intervista a Repubblica di cosa sta succedendo nel suo esercizio alla vigilia dell’introduzione del Green pass obbligatorio sul lavoro. Mostrando decine e decine di appuntamenti già fissati per il test del tampone. Sono quelli dei No vax che devono farli per andare a lavorare: «E tutti vorrebbero farli alle 8 del mattino, prima di andare al lavoro, sarà impossibile soddisfare tutte le richieste», dice. Il ritmo dei test è impressionante: «Generalmente ne facciamo 100 al giorno, ma nelle ultime 24 ore abbiamo raddoppiato. Il telefono squilla solo per quello, è un continuo, e sarà sempre peggio, dato che tutti prenotano per più, così da assicurarseli ogni due giorni. Ormai non è più un servizio al cittadino, ci trattano come bestie, si arrabbiano se spieghiamo che non è ...

