La democrazia è a rischio ma non certo per no green pass e assalti fascistoidi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Qui si rischia grosso, sarebbe inutile provare a nasconderlo. Il rischio è quello che riguarda la tenuta democratica del Paese. Non tanto perché negli ultimi dieci anni abbiamo avuto prevalentemente governi che sono stati espressione legittima del Parlamento, ma non di quella legittimante del popolo. Neppure perché si profilerebbe all’orizzonte chissà quale ventata di matrice fascista, come può far pensare il ruolo della destra estrema nell’atto vandalico di Roma contro la sede della Cgil, o in generale le ampie infiltrazioni che essa ha prodotto nei no-vax e no-green pass. Intendiamoci, sono entrambi fatti reali e gravi, ma non credo che rappresentino l’elemento strutturale di quella crisi che rischia di intaccare la tenuta democratica dell’Italia. Piuttosto, costituiscono l’effetto di un problema che sta più a monte, questo sì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Qui si rischia grosso, sarebbe inutile provare a nasconderlo. Ilè quello che riguarda la tenuta democratica del Paese. Non tanto perché negli ultimi dieci anni abbiamo avuto prevalentemente governi che sono stati espressione legittima del Parlamento, ma non di quella legittimante del popolo. Neppure perché si profilerebbe all’orizzonte chissà quale ventata di matrice fascista, come può far pensare il ruolo della destra estrema nell’atto vandalico di Roma contro la sede della Cgil, o in generale le ampie infiltrazioni che essa ha prodotto nei no-vax e no-. Intendiamoci, sono entrambi fatti reali e gravi, ma non credo che rappresentino l’elemento strutturale di quella crisi che rischia di intaccare la tenuta democratica dell’Italia. Piuttosto, costituiscono l’effetto di un problema che sta più a monte, questo sì ...

