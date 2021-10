Inzaghi: «Contro la Lazio non sarà una partita come le altre. Lotito? Non smetterò mai di ringraziarlo» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Domani l’Inter affronterà la Lazio in campionato. Oggi il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha presentato la gara in conferenza stampa. “Troveremo una Lazio che ha tanta voglia di far bene, hanno perso l’ultima gara e saranno arrabbiati”. Su Sanchez e Vidal: “Sanchez e Vidal non verranno con noi a Roma, sarebbero arrivati alle 3 di notte e ho preferito farli atterrare a Milano perché alla fine non li avrei utilizzati”. Su Sensi: “Si è allenato discretamente in gruppo, non può ancora calciare liberamente con il destro per quella distorsione ma speriamo di recuperarlo in pieno da mercoledì”. Ancora sull’impiego dei sudamericani. Bisognava fermarsi come hanno fatto in Liga? “In Liga sono stati bravi a rinviare le partite, ma questo discorso bisognava farlo a inizio stagione. Adesso dobbiamo stringere i denti, abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Domani l’Inter affronterà lain campionato. Oggi il tecnico nerazzurro, Simone, ha presentato la gara in conferenza stampa. “Troveremo unache ha tanta voglia di far bene, hanno perso l’ultima gara e saranno arrabbiati”. Su Sanchez e Vidal: “Sanchez e Vidal non verranno con noi a Roma, sarebbero arrivati alle 3 di notte e ho preferito farli atterrare a Milano perché alla fine non li avrei utilizzati”. Su Sensi: “Si è allenato discretamente in gruppo, non può ancora calciare liberamente con il destro per quella distorsione ma speriamo di recuperarlo in pieno da mercoledì”. Ancora sull’impiego dei sudamericani. Bisognava fermarsihanno fatto in Liga? “In Liga sono stati bravi a rinviare le partite, ma questo discorso bisognava farlo a inizio stagione. Adesso dobbiamo stringere i denti, abbiamo ...

