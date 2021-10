Inter | giornalista De Telegraaf | “Onana in nerazzurro dal primo luglio”

Advertising

sportface2016 : #Inter, giornalista #DeTelegraaf: “#Onana in nerazzurro dal primo luglio” - passione_inter : ?? ONANA HA GIÀ FIRMATO? ??? Le parole del giornalista Valentijn Driessen del Telegraaf: 'Ha già firmato con un altr… - ErjonLuzi : @_mn3mo @Inter @robbmonzani @robertoscarpini Ma io vorrei tanto che un giornalista gli chiedesse quale punto di qua… - interchannel_ic : - vivoperlinter : Verso #LazioInter: l'intervista realizzata da -

Ultime Notizie dalla rete : Inter giornalista

La Juventus è sommersa dai debiti e l'in estate ha dovuto fare cessioni eccellenti per far ...e tornerebbero in ballo i discorsi riguardanti i fondi e il canale della Lega ' dice il......hanno come protagonista un giocatore in scadenza a giugno e in pole per raccogliere un'eredità pesante Inzaghi © Getty ImagesIl suo futuro sarà all'. Ne è certo Valentin Driessen,..."Ha effettivamente firmato con un altro club. Non so quale, ma sicuramente è l'Inter: le voci sono molto forti". Valentijn Driessen ne è sicuro. Il giornalista del De Telegraaf, vicino alle vicende di ...Nel corso di una trasmissione olandese, un giornalista, si è detto convinto di conoscere il portiere che prenderà il posto tra i pali del capitano dell'Inter Samir Handanovic ...