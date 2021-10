Inter, conferenza stampa Inzaghi: «Sarà una Lazio arrabbiata» (Di venerdì 15 ottobre 2021) In conferenza stampa Simone Inzaghi ha presentato Lazio-Inter, sfida che segna il suo ritorno all’Olimpico da avversario Simone Inzaghi in conferenza stampa ha presentato la partita della sua Inter contro la Lazio, squadra da cui è arrivato proprio in estate. Ecco le sue parole. LEGGI SU InterNEWS24 LA conferenza INTEGRALE TANTE PARTITE ORA – «Sappiamo che saranno 7 partite ravvicinate, cercheremo di farci trovare pronti. Purtroppo abbiamo lavorato con pochi giocatori, i nazionali europei sono rientrati abbastanza bene e ora aspettiamo il rientro dei sudamericani». Lazio – «La Lazio ha fatto delle ottime partite, come il Derby. E’ una squadra costruita ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) InSimoneha presentato, sfida che segna il suo ritorno all’Olimpico da avversario Simoneinha presentato la partita della suacontro la, squadra da cui è arrivato proprio in estate. Ecco le sue parole. LEGGI SUNEWS24 LAINTEGRALE TANTE PARTITE ORA – «Sappiamo che saranno 7 partite ravvicinate, cercheremo di farci trovare pronti. Purtroppo abbiamo lavorato con pochi giocatori, i nazionali europei sono rientrati abbastanza bene e ora aspettiamo il rientro dei sudamericani».– «Laha fatto delle ottime partite, come il Derby. E’ una squadra costruita ...

