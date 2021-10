Infortuni | operaio cade da tetto capannone nel Milanese | è grave

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Undi 44 anni è rimastomente ferito a Nerviano, in provincia di Milano,ndo per circa 6 metri daldi un. Attorno alle 10.30 l'uomo, per cause ancora da chiarire, è caduto daldelsu cui stata lavorando e ha riportato un trauma cranico e ferite al volto. Il 44enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i carabinieri, i vigili del fuoco e l'Ats.

ffortuzzi : RT @ValerioMinnella: > «La procura di Trani ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato e' omicidio colposo con la violazione delle norme pe… - ValerioMinnella : > «La procura di Trani ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato e' omicidio colposo con la violazione delle norme… - PiacenzaSera : Infortunio sul lavoro in un cantiere a Trevozzo: operaio si taglia il polso - Due infortuni sul lavoro, nella matti… -

Non ce l'ha fatta il 44enne che nella mattinata di venerdì 15 ottobre era caduto da un tetto di un capannone a Nerviano, hinterland nord di Milano. L'operaio è morto dopo il trasporto in ospedale.