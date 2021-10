Il Pulgar che non ti aspetti | due gol di testa su corner E il Cile sogna il Mondiale

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella gara della 12ª giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, ilsupera per 3 - 0 il Venezuela. In gol(doppietta) e Brereton. Guarda gli highlights del match

michievane8 : @Fabrizio__66 @lorenzooleporee Perché tu credi che italiano punti su pulgar secondo me il regista e Torreira - FrCarrozzo : @Fabrizio__66 Ma che bravo il nostro Pulgar, mi ha ricordato Passarella!!! - InterFanTV : #ArgentinaPerù 1-0: bellissimo gol di testa di #Lautaro, che gioca 85 minuti, sostituito da #Correa. #CileVenezuela…

Tiscali.it

...grazie a una decisiva doppietta segnata nel primo tempo da. Nella ripresa è Brereton a chiudere la gara con il definitivo 3 - 0. 90' in campo per Vidal e Sanchez . Vince anche la Bolivia,...Nella gara della 12ª giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, il Cile supera per 3 - 0 il Venezuela. In gol(doppietta) e Brereton. Guarda gli highlights del matchIl centrocampista nerazzurro ha twittato la foto insieme all'attaccante e ad altri compagni cileni che giocano in Europa ...Sono tre i giocatori sudamericani della Fiorentina ad essere scesi in campo nella notte italiana. Vince l'Argentina di Nicolas Gonzalez e Lucas Martinez Quarta 1-0 contro il Perù, ...