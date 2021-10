Il Napoli in lizza per un difensore con Barcellona e Manchester United (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli è vigile su un profilo della Serie A, insieme ad altri top club europei. Proprio contro il Torino, domenica, l'attenzione del ds sarà tutta su Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, che viene da un'ottima stagione, oltre ad inizio più che positivo in quella in corso, è in scadenza con il Torino nel 2023. Bremer-Napoli-Torino Il presidente Cairo, con l'appoggio del calciatore, provvederà a rinnovare il contratto di un altro anno, triplicando l'ingaggio. Questa mossa sarà utile per poter avanzare richieste più alte la prossima estate, quando sembra certa la partenza di Bremer destinazione un top club europeo. Oltre al Napoli, sul giocatore ci sono Barcellona, Manchester United, Tottenham, Borussia Dortmund e, in ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli è vigile su un profilo della Serie A, insieme ad altri top club europei. Proprio contro il Torino, domenica, l'attenzione del ds sarà tutta su Gleison Bremer. Ilbrasiliano, che viene da un'ottima stagione, oltre ad inizio più che positivo in quella in corso, è in scadenza con il Torino nel 2023. Bremer--Torino Il presidente Cairo, con l'appoggio del calciatore, provvederà a rinnovare il contratto di un altro anno, triplicando l'ingaggio. Questa mossa sarà utile per poter avanzare richieste più alte la prossima estate, quando sembra certa la partenza di Bremer destinazione un top club europeo. Oltre al, sul giocatore ci sono, Tottenham, Borussia Dortmund e, in ...

