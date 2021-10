Green pass: Salvini, con questi dati archiviato a novembre (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Spero che il Green pass decada il prima possibile". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale a Vimercate (Milano). "Tanti paesi europei lo hanno già ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Spero che ildecada il prima possibile". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine di un appuntamento elettorale a Vimercate (Milano). "Tanti paesi europei lo hanno già ...

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - alberto62xy : RT @dottorbarbieri: #ILLY: Se i ribelli al Green Pass bloccassero i varchi del porto di #Trieste, mi auguro un intervento immediato e decis… - daniele19921 : RT @pbecchi: Facciamo notizia in Germania. “Perdi lo stipendio senza Green pass”. Siamo gli unici nella Ue ad aver adottato una misura coer… -