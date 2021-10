Gf VIP: chi è stato eliminato ieri 15 ottobre? Percentuali (Di sabato 16 ottobre 2021) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che è stato eliminato tra quelli in nomination ieri sera? Scopriamolo insieme! Leggi anche: Uomini e Donne, Matteo ha fatto la sua scelta a sorpresa: ecco chi è (FOTO) Chi erano i nominati al televoto? Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP condotta da Alfonso... Leggi su donnapop (Di sabato 16 ottobre 2021) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che ètra quelli in nominationsera? Scopriamolo insieme! Leggi anche: Uomini e Donne, Matteo ha fatto la sua scelta a sorpresa: ecco chi è (FOTO) Chi erano i nominati al televoto? Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP condotta da Alfonso...

Advertising

zazoomblog : Guess My Age chiama in soccorso i vip. Da Simona Ventura a Filippo Bisciglia ecco chi gioca - #Guess #chiama… - UNKWN0N : CHI VINCERÀ IL GRANDE FRATELLO VIP? 2021 EDITION #GFVIP #GFVIP6 - Mattiachenko78 : @AlabardaTrieste @mattino5 Di quelli delle alte sfere (politica e vip) che denigrano chi ha paura a sottoporsi a va… - alex271110 : Sto gianmaria chi è? Cosa fa? A già è stato un giorno in giro con belen e pensa di essere un vip.?????? poi scaricare… - ex_smiles : RT @fuoridallhype_: Comunque assurdo il fatto che il cast del gf vip 5 ha avuto chi ha rotto una finestra chi bicchieri chi bottiglie in pi… -