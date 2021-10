Genoa | finalmente Caicedo | ma col Sassuolo ancora Destro titolare

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilha recuperatoFelipe, ma contro ildovrebbe esserciFelipedoveva essere il grande colpo per l’attacco del, ma fino a questo momento non hamai visto il campo a causa di un infortunio. La sosta è servita però per recuperare l’attaccante ex Lazio che adesso scalpita per tornare in campo. Ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, domenica contro ildovrebbe toccare nuovamente apartire da. Per, probabilmente, spazio nel secondo tempo per riprendere confidenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.