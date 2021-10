Ford Focus - Col restyling va a caccia della Golf

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si riaccende la sfida nel segmento C, quello delle medie "categoria", dato a volte per soppiantato, o un pochino oscurato, dalla diffusione delle crossover, ma sempre al centro delle strategie delle Case. Dopo il debuttonuova Opel Astra (quale sono stati divulgati anche i listini) arriva ilsua storica rivale, la. Che si rinnova nel look, a partire dal frontale, e anche nelle tecnologie, in particolare dei fari e dell'infotainment. Le novità riguardano l'intera gamma, quindi berlina e station wagon, passando dalla Active, fino ovviamente alla sportiva ST (nelle foto, con carrozzeria in tonalità Mean Green). Sempre più Sync. Le tecnologie di ultima generazioneincludono il Sync 4, ...