Elisa perde la vita a 19 anni | aveva appena trascorso una serata con gli amici

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si registra ancora un'altra vittima della strada, questa volta è successo a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce.De Lorenzis19. Sbalzata dall'abitacolo dopo lo schianto in auto,muore a 19sulla strada La 19enne è rimasta vittima di un violento incidente avvenuto sulla stradale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca.si trovava sul sedile del passeggero quando la vettura all'improvviso si è schiantata contro il guard-rail. Purtroppo nel violento impatto, la ragazza è sbalzata fuori dalla vettura.De Lorenzis era residente a Racale, nel Leccese, e si trovava in auto insieme a tre ragazzi. La vettura su cui si trovava all'improvviso ha sbandato schiantandosi violentemente contro il guard rail. La tragedia si è ...