David Fincher non ci regala un Mindhunter 3 ma compensa bene con altri due titoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci siamo, David Fincher torna su Netflix. Da qualche giorno c'era una certa fibrillazione intorno al regista, poiché un account ufficiale della piattaforma aveva promesso qualcosa di speciale. L'indizio aveva scatenato i fan di Mindhunter, che attendono una terza stagione nonostante lo stesso Fincher abbia spiegato che verosimilmente non arriverà mai. Tuttavia, la speranza è l'ultima a morire, soprattutto se a innestare la miccia è proprio Netflix, con cui Fincher ha avviato una solida collaborazione dai tempi di House of Cards e con cui ha firmato un accordo quadriennale di recente. Il suo prossimo progetto cinematografico dopo Mank sarà The Killer, che lo riunirà allo sceneggiatore di Seven, Andrew Kevin Walker: Michael Fassbender interpreterà il protagonista, un sicario la cui storia è tratta da un ...

