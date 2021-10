Coppia trovata morta in un appartamento a Montesilvano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Coppia trovata morta in casa a Montesilvano i cadaveri di un uomo e una donna si indaga per omicidio suicidio ad allertare il 112 sarebbero stati i vicini di casa dopo aver sentito delle urla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il magistrato di turno. Coppia trovata morta questa mattina Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 ottobre 2021)in casa ai cadaveri di un uomo e una donna si indaga per omicidio suicidio ad allertare il 112 sarebbero stati i vicini di casa dopo aver sentito delle urla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il magistrato di turno.questa mattina

Advertising

stop_fake_news_ : AGI - I corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati trovati in una abitazione di via Tagliamento, a Montesil… - RosannaVaroli : Omicidio-suicidio a Montesilvano, trovata morta una coppia di 50enni che lascia un bambino - vivereitalia : Montesilvano (PE): coppia trovata morta in un'abitazione dopo una lite 'disumana'. Il sindaco: 'Cordoglio e vicinan… - ilcirotano : Una coppia è stata trovata morta in casa a Montesilvano - - cronaca_news : Montesilvano, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio, il figlio affidato ai servizi sociali… -