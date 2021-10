Commisso: «Serie A falsata, l’Inter andava penalizzata» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato durante il Business of Sport US Summit, evento organizzato dal Financial Times. L’imprenditore, tra i temi affrontati, ha puntato il dito contro l’Inter e il sistema calcio italiano in relazione alla scorsa stagione calcistica. «Il problema in Italia è che le regole non valgono per tutti. E L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il patron della Fiorentina Roccoha parlato durante il Business of Sport US Summit, evento organizzato dal Financial Times. L’imprenditore, tra i temi affrontati, ha puntato il dito controe il sistema calcio italiano in relazione alla scorsa stagione calcistica. «Il problema in Italia è che le regole non valgono per tutti. E L'articolo

