Call of Duty è guerra ai cheater con Ricochet ma gli hacker lo hanno rubato? 'La situazione è molto brutta' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il nuovo sistema anti-cheat di Call of Duty, Ricochet, è stato presentato il 13 ottobre e, secondo quanto riferito, entro un giorno, gli hacker di Warzone lo stanno già superando dopo un leak. Warzone è stato un paradiso per gli hacker sin dall'uscita, con il battle royale afflitto da giocatori scorretti decisi a rovinare le partite con goalbot, wallhack e altri strumenti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il nuovo sistema anti-cheat diof, è stato presentato il 13 ottobre e, secondo quanto riferito, entro un giorno, glidi Warzone lo stanno già superando dopo un leak. Warzone è stato un paradiso per glisin dall'uscita, con il battle royale afflitto da giocatori scorretti decisi a rovinare le partite con goalbot, wallhack e altri strumenti. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #COD: il sistema anti-cheat #Ricochet già nel mirino degli hacker. - italiatopgames : Call of Duty Vanguard presenta la nuova modalità Zombie - gamescore_it : Call of Duty: Vanguard, è partito il contest dedicato ai preordini! - - swlover4 : RT @swlover4: vamo joga call of duty warzone - imset1303 : Call of Duty presenta el sistema RICOCHET Anti-Cheat -