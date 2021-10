Cade da monopattino e viene investito da un’auto | grave 18enne

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ponte San Pietro. Sarebbe caduto dal, prima di esseredain transito.incidente poco dopo le 17,30 di venerdì 15 ottobre, lungo la ss342 a Ponte San Pietro. Vittima un ragazzo di 18 anni che ha rimediato traumi al bacino, alle braccia e alle gambe. Il giovane è stato soccorso in codice rosso e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero critiche. Sul posto, oltre all’ambulanza e l’automedica, anche i carabinieri del comando provinciale per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Advertising

JulietTweeting : Io penso solo a Giulia che nel suo gf va in monopattino con i tacchi e cade ma si trattiene dal piangere/urlare ?? - Carlino_Rimini : Rimini, cade col monopattino sulla ciclabile: 'Ho rischiato di perdere un occhio' - qn_carlino : Sant'Arcangelo, cade col monopattino sulla ciclabile: 'Ho rischiato di perdere un occhio' -

Ultime Notizie dalla rete : Cade monopattino

BergamoNews.it

I carabinieri hanno cosi accertato, grazie alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, che l'aiuto cuoco era caduto accidentalmente dal proprioelettrico e non era stato affatto ...I segni dell'incidente sono ancora molto visibili sul volto e sul corpo di Mirko Iacono , caduto martedì mentre percorreva inla pista ciclopedonale lungo la strada Provinciale Uso a ...Monopattini, proposta al Parlamento pronta per il passaggio in Consiglio Regionale. Cade il divieto di utilizzo per i minorenni ...MURAVERA. Un quarantaseienne aiuto cuoco di Selargius con precedenti denunce a carico è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Castiadas per simulazione di reato e falsità i ...