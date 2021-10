BTP Futura nuova emissione 8 novembre 2021 | durata 12 anni | tutte le caratteristiche

Leggi su risparmioggi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La quartadel BTPci sarà e adesso è anche ufficiale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che, come indicato nelle linee programmatichesui collocamenti di titoli di stato, si terrà unadel BTPprima della fine dell’anno. Già fissata la data di inizio del collocamento del titolo di stato rivolto agli investitori retail. Il BTPsarà in asta a partire da giorno 8. L’operazione terminerà poi il successivo 12. Come per le altre tre emissioni precedenti, anche in questa circostanza è possibile una chiusura anticipata del collocamento nel caso in cui tutto l’ammontare ...